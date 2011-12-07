Почему семейные ссоры опасны для домашних животных?

— Лейсан Гамиловна, как понять, что животное заболело?

— Главный показатель того, что здоровье питомца не в порядке, — это его безучастное отношение к окружающему. Питомец пассивен, отказывается играть, принимать пищу и общаться. Могут встречаться и другие сопутствующие признаки, такие как диарея и рвота. В этих случаях надо немедленно обращаться к специалисту.

— А если замечен только один или два из этих симптомов?

— Присмотритесь к домашнему животному. Например, вялость у питомца может появиться в жаркую погоду, после интенсивных физических нагрузок. Если иногда животное грустит и мало ест, а через несколько часов его состояние улучшается, то это нормально.

Или животное становится сонливым и при этом много пьет. Возможно, это связано с гормональными нарушениями. Для старых животных характерна повышенная утомляемость.

— Не опасен ли для здоровья питомца полный отказ от еды?

— Собаки могут не питаться два или даже три дня. А вот кошкам противопоказано оставаться без еды более 24 часов. Собаки приспособлены голодать, охотясь за добычей, а потом долго переваривать пищу. У кошек все иначе. Во время голодания их организм испытывает острый недостаток калорий. Альтернативным источником энергии становится запасенный жир, который поступает в печень для преобразования в липопротеиды (сложные белки). Печень не справляется с переработкой такого количества жира и начинает откладывать его в своих тканях. Это приводит к развитию липидоза (жировой дистрофии печени).

— Нужно ли измерять питомцу температуру?

— Многие уверены, что достаточно потрогать питомцу нос, чтобы понять, есть ли у него температура, а использование градусника вовсе не обязательно. Однако это не так. Температуру собакам и кошкам измеряют только ректально — лишь такой способ является по-настоящему информативным. К слову, нормой считается температура до 39 градусов.

— Существуют ли бессимптомные болезни?

— Естественно. Как правило, это хронические заболевания. В частности, печеночная и почечная недостаточность. Недуг развивается годами. Зачастую болезнь обнаруживается слишком поздно, только на 3 — 4-й стадии. В этом случае полностью восстановить здоровье питомца не получится. Врачом назначается поддерживающая терапия. Обратите внимание на следующие симптомы: животное регулярно питается, но при этом худеет или его рвет два-три раза в месяц. Если заметили подобные отклонения у питомца, значит, пора идти в ветклинику.

— А какие заболевания проявляют себя немедленно?

— В первую очередь отравление. Диарею и тошноту невозможно не заметить. Ну и конечно же, инфекции: вирусный энтерит и чума. Здесь симптомы аналогичны — понос и рвота.

— Бывают ли виноваты хозяева в болезни своих любимцев?

— Многие беды возникают по причине неправильного кормления. Недавно к нам приходила владелица шпица. Собака всю жизнь питалась готовым сухим кормом. И тут «добрая» соседка посоветовала приобщить животное к домашней еде. Вот и наелся шпиц похлебки из куриных желудков. Такая диарея началась! Поджелудочная железа собаки не справилась с огромным количеством жира. Думаю, у ее хозяйки навсегда пропало желание угощать любимца со своего стола. Кормить надо только тем, к чему животное привыкло с самого рождения.

— Лейсан Гамиловна, есть ли недуги, характерные для животных, живущих на даче или в частном доме?

— Рваные раны и гнойные абсцессы. Собака может устроить драку с лисой. А некастрированным котам нравится сражаться за внимание кошек. Собаки часто страдают гастритом после неумеренного поедания шашлыков. Также мы нередко отмечаем случаи заражения пироплазмозом — заболеванием, передающимся клещами. Поэтому перед поездкой за город настоятельно рекомендуем обрабатывать своих питомцев от паразитов.

— Может ли питомец простудиться?

— Конечно. При долгом пребывании на улице, низких температурах, из-за купания в холодной воде и сквозняков. Основными симптомами простуды являются быстрая

утомляемость, прозрачные выделения из носа, чиханье и кашель.

— Когда питомец хромает…

— Вероятно, он повредил конечность. Вспомните, не падал ли с высокой мебели, не сдавливали ли его в объятиях дети. Как-то раз мы принимали сразу двух пациентов с одинаковыми травмами. Один пес спрыгнул с лестницы, другой — со стола. Оба сломали

лапу. Хозяева до последнего надеялись, что обошлось ушибом.

— Бывает ли депрессия у собак и кошек?

— Современные животные высоко социализированы. Они глубоко привязаны к владельцу. Уходит человек на работу или уезжает в путешествие — питомец остается один, испытывает стресс и тоскует, начинает страдать.

А однажды к нам на прием привели собаку с признаками эпилепсии. Животное мучили периодические судороги. Выяснилось, что судороги — реакция на громкие ссоры владельцев. Семейная пара часто выясняла отношения на повышенных тонах при собаке…

— Какие препараты должны быть в аптечке первой помощи любого любителя животных?

— Препараты от аллергии, диареи и заболеваний ЖКТ. Не забудьте о хлоргексидине. Также всегда держите при себе бинты и перекись водорода. И старайтесь не заниматься самолечением!