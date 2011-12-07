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В России запустили проект «Найти солдата»

Родственники погибших или пропавших без вести во время ВОВ солдат могут оставить заявку на установление его судьбы.

В России запустили проект по установлению судеб погибших или пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны, сообщают организаторы.

«В рамках проекта работает онлайн-сервис „Найти солдата“ (poisk.proektnaroda.ru), с помощью которого, по принципу „одного окна“, граждане могут бесплатно подать заявку на установление судьбы родственника, участника Великой Отечественной войны», — сказано в сообщении.

Для тех, кто по каким-то причинам не может оставить заявку через сайт, организована «горячая линия» 8(800)300-68-97.

Народный проект «Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества» реализуется Фондом «Народный проект».

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