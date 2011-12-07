Готовят к войне или учат защищать мир? Что происходит в 101-й школе Казани

В казанской школе №101 вот уже 17 лет работает единственный в Татарстане Музей истории блокадного Ленинграда. Среди экспонатов - подлинные вещи жителей города, на долю которых выпали нечеловеческие испытания, оружие и обмундирование его защитников. И те самые 125 граммов настоящего блокадного хлеба. Знакомя с музеем, директор школы Татьяна Петрова сказала: «У наших детей особое отношение к хлебу».Школа №101, одна из старейших в Казани, принимала детей поселка Вагонстрой с 1938 года. С началом Великой Отечественной войны в ней учились дети, эвакуированные из Ленинграда и Московской области. Преподавали в том числе и учителя из блокадного Ленинграда. Бывшие ученики до сих пор помнят их по имени-отчеству. Неудивительно, что именно в этой школе основали первый и единственный в Татарстане Музей истории блокадного Ленинграда, а начинатель и идейный вдохновитель этого проекта - нынешний директор школы Татьяна Петрова. Она все 10 лет проучилась в 101-й, в 16 лет пришла сюда старшей пионервожатой, затем работала учителем истории, а после стала руководить школой. - Татьяна Николаевна, почему именно блокадный Ленинград?- Все просто - я из семьи блокадников. Мой папа, его родной брат, сестра, бабушка - все они пережили самые тяжелые блокадные дни и были эвакуированы из Ленинграда вместе с заводом. О тех страшных днях дома говорилось шепотом. Мне хотелось сказать об этом громко. И в 2003 году в память о тех, кто страдал от голода, умер в страшных мучениях, в нашей школе было принято решение о создании музея. Мы хотели увековечить их память. На сегодня школьный Музей истории блокадного Ленинграда - единственный в Татарстане, имеющий регистрационное свидетельство Российской Федерации. Он стал центром всей школьной патриотической работы. На момент создания музея в Дербышках проживали 246 блокадников! Они мои главные вдохновители и поставщики экспонатов для музея. - Расскажите, как ведется патриотическое воспитание в вашей школе.- Такая работа велась в нашей школе всегда, с самого открытия. Дух любви к Родине прививался не потому, что так надо. Наши учителя просто другого представить себе не могли: как не любить свою Родину, как предать ее или говорить о ней гадости?! По сути любовь к Родине - понятие обширное. В первую очередь - ответственность за себя, своих товарищей, гордость за страну, школу. Учителя не призывали нас к чему-то, мы просто жили в этой атмосфере. Бывало, меня упрекали в том, что наших детей готовят к военным действиям. Чушь! Да, старшеклассники знают все о стрелковом оружии, умеют стрелять, разучивают патриотические песни. Да, все школьники научены строевому маршу. Наша школа одной из первых в Казани создала свою знаменную группу. Оппонентам отвечаю: школьников готовим не к войне, а учим защищать и беречь мир.- И для этого они играют в патриотические игры?- Да. Это одно из двух направлений патриотической работы. Проводим их четвертый год. Играют все классы. На сутки погружаем всю школу в то или иное событие времен войны. Все - от директора до вахтера, в том числе и дети, облачаются в военную форму. К примеру, в квесте «Блокадный Ленинград» детям выдавали карточки на питание, чтобы они представляли, что будет, если эти карточки потеряются. Также наши дети знают города-герои, города воинской славы. И все эти знания школьники получают в игровой форме. Более того, у каждого класса есть свое знамя, которое они берегут и которым гордятся.Второе направление - поисковая работа. Мы начали ее в школе в 2015 году. На сегодня наш отряд состоит из 18 человек - мальчиков старших классов. Мы работаем в составе республиканского поискового отряда под руководством члена правления Союза поисковых отрядов России Михаила Черепанова в течение всей вахты памяти - 15 дней. Лагерь дислоцируется на берегу Невы, жизнь проходит в полевых условиях. - Наверняка тяжело приходится ребятам?- Да, Петербург есть Петербург - ливни и дожди здесь обычное явление. Но это ничуть не мешает работать - ребята настолько увлечены процессом, что их не останавливают капризы погоды. Пласт за пластом перед школьниками открывается история защитников Ленинграда, Невского пятачка. Ребята не из учебников, а из небытия, своими руками добывают исторические факты. На уроках такие знания не даются: учебная программа не та да и часов на это выделяется катастрофически мало - на изучение Великой Отечественной войны всего четыре часа! Изучение живой истории дает неизмеримо больше. В первый год раскопок мы нашли целиком скелет лошади и останки бойца - как погибли они от разрыва снаряда, так и остались лежать. Солдат был с двумя гранатами-лимонками в каждой руке. О чем эта находка рассказала школьникам? О том, что обоз, который переправлялся на плотах, попал под обстрел. Здесь же ящики из-под мин. Это все кусочки живой истории, которые ребята видят воочию, трогают руками, пропускают через свое сознание, сердце. И их не надо призывать учить, читать - мальчишки сами тут ищут информацию, изучают, анализируют.- Как ребята справляются с бытом?- Они учатся жить и обслуживать себя сами - ходить в лес за дровами, держать в руке топор, разводить костер. Сама я приучена с детства к такой работе: отец научил. Сейчас эти навыки передаю ученикам. В лагере бойцы сами готовят еду, убираются, стирают свои вещи - это то, что дома за них делают мамы или бабушки. Такая жизнь делает ребят дисциплинированными, ответственными и самостоятельными. Их точно не испугает служба в армии. - Слышала, что ваши ученики удивили Президента РТ Рустама Минниханова. О чем речь?- В канун 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне мы начали проект, который всколыхнул большую часть жителей Дербышек. В нем захотели участвовать все семьи наших школьников. Мы решили создать свои книги памяти, причем в каждом классе. Научили всех ребят и их родителей пользоваться электронным архивом ОБД «Мемориал» и сайтом kremnik.ru, чтобы найти материалы о своих родственниках. А затем началась скрупулезная работа и дотошное изучение электронных баз, где учителя, родители, дети искали информацию о своих родственниках: воевавших, погибших, пропавших без вести. Открытия потрясли всех. Азербайджанская семья Оруджовых нашла сведения о дедушке и трех его сыновьях. Вначале сомневались, мол, Советский Союз распался, разве будет храниться информация про солдат из Азербайджана. Как они плакали, когда нашли всех! Дальше задача стояла найти все документы: наградные материалы, личные данные, место гибели, место захоронения, данные архивов концлагерей. Немцы - педантичный и дотошный народ, в документах указаны все сведения о человеке: где родился, сколько лет, кто родители, откуда был призван, где пленен, в каких концлагерях находился. И вот эти данные стали достоянием наших детей и их родителей. Таким образом были созданы 22 книги памяти - по числу классов. В юбилейный год Победы мы познакомили с книгами Рустема Гафарова - тогда он был главой Советского района. В свою очередь Рустем Гильфанович представил наши книги Президенту РТ Рустаму Минниханову. Было большой неожиданностью получить приглашение выступить на совместном заседании правительства РТ и Общественной палаты РФ. Приятно было искреннее внимание руководства республики, мне задали немало вопросов, в том числе Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев. Каково же было наше удивление и радость, когда через некоторое время мы узнали, что книги памяти и поисковый отряд получили президентские гранты!