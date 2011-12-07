Новый парк Казани появится в жилом микрорайоне «Салават Купере»

Несмотря на февральские морозы и обильные снегопады, Казань уже начала готовиться и прихорашиваться к неизбежному лету. Да, зима еще идет в полном разгаре и пока что парк-менеджеры заняты тем, что во время ежедневного обхода вверенной территории контролируют уборку снега и льда, ведется контроль и в целом достойного содержания общественных пространств.

А вот ремонтные работы по восстановлению малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок, покраске и ремонту покрытий перейдут в активный режим еще только в апреле. Однако уже сейчас для казанцев работает горячая линия для обращений и предложений, обратиться можно по номеру телефона +7(843)239-44-33, а также через систему «Народный контроль» или Инcтаграм-аккаунт @park.kzn. Об этом сообщил в ходе делового понедельника в мэрии Казани руководитель Дирекции парков и скверов Марат Закиров.

Эту информацию он добавил приятной новостью для жителей микрорайона «Салават Купере». В этом большом жилом массиве нынешним летом начнется строительство парка.

Новым содержанием наполнится популярное среди казанцев и гостей города место - набережная Казани. Новые сервисы и услуги появятся также в других парках и скверах столицы Татарстана.