Челнинец через суд добился выплаты денег от страховщиков за разгромленную квартиру

Набережночелнинский городской суд удовлетворил исковое заявление местного жителя к страховой компании. Мужчина сдавал свою квартиру, которую застраховал. В апреле 2016 года нетрезвый жилец разбил стекло балконной двери, повредил линолеум, испачкал и разорвал обои, сломал кухонный гарнитур, разбил унитаз. Весь ущерб независимая экспертиза оценила более чем в 105 тыс. рублей, но страховая компания отказалась возмещать убытки. Владелец добился того, чтобы действия квартиросъемщика были квалифицированы по ст. 167 УК РФ, после чего обратился в суд. Теперь страховая компания должна выплатить возмещение, неустойку в размере 1 159 605 рублей, расходы на проведение экспертизы в 3000 рублей и за причиненный моральный вред 10 000 рублей, сообщает пресс-служба городского суда.