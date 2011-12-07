Казанские блогеры запустили флешмоб поддержки учителей-героев гимназии №175. Присоединиться может каждый

В Инстаграме казанские блогеры запустили флешмоб для учителей гимназии № 175, который в день страшного нападения, рискуя жизнью, спасали детей. Чтобы присоединиться к акции, надо написать пост с словами поддержки сотрудникам гимназии под хештегом #учителям175.

«Каждый учитель и сотрудник в школе сработал как доблестный герой. Каждый учитель, подобно родной матери или отцу, в считанные секунды принял правильное решение и попытался сберечь жизни детей доступными способами. Всё, что сейчас нужно педагогам, это ваша поддержка», — отмечает блогер Лилия Ситдикова.

«У них было не так много способов помочь им, сберечь их. И они приняли правильные решения в этой сложной ситуации. Спасибо вам за вашу доблесть!» — написала Камилла Хафизова.

Слова поддержки пишут и блогеры, ведущие соцсети на татарском языке. Запустившие флешмоб предлагают казанцам присоединиться и поблагодарить тех, кто спасал своих учеников в страшный момент вооружённой атаки.

Директор гимназии Амина Валеева ранее рассказала о первых минутах нападения и том, как действовали преподаватели. «Выполняя свой долг, они априори думали о своих учениках, а не о своих детях», — сдерживая слезы, отметила она.

В результате нападения Ильназа Галявиева на школу погибли девять человек — семь учеников восьмого класса и два преподавателя. В числе жертв нападения — сын учительницы гимназии Алины Зариповой 14-летний Амир, который тоже учился в 8 «А». Алина Зарипова в момент стрельбы спасала свой класс, занимавшийся в кабинете недалеко от 8 «А».