Стрижка в подарок: хоккеисты Альберт Яруллин и Эмиль Гарипов пригласили особенных детей в барбершоп

Известные хоккеисты Альберт Яруллин и Эмиль Гарипов отвели подопечных фонда «Закят» — ребят с особенностями развития в барбершоп. Дети получили не только новые стрижки, но шайбы с автографами, а также футболки с номерами и фамилиями и элементы экипировки. О благотворительной акции корреспонденту «Казанских Ведомостей» рассказал генеральный директор благотворительного фонда «Закят» Булат Марданов.

Пока одним делали стильные стрижки, другие с удовольствием общались с любимыми спортсменами.

«Мы стараемся сделать так, чтобы спортсмены общались с ребятишками, обменивались подарками. Такие встречи направлены на то, чтобы детей социализировать. За годы работы с такими детьми мы поняли, что им, их родителям необходимо именно общение, дружба и внимание», — рассказал Булат Марданов.

Глава фонда отметил, в благотворительной акции приняли участие ребята, которые посещают центр «Хаят» при фонде. Мамы, а особенных детей воспитывают в основном именно они, могут оставить их тут на дневное пребывание и отлучиться по своим делам. И дети, и мамы особенно ценят внимание известных спортсменов, говорят в фонде. Хоккеисты заверили, что будут продолжать сотрудничать с фондом, устраивая такие акции, когда будут приезжать в Казань из Челябинска.

«На встрече были те, кто уже не в первый раз принимает участие в таких акциях, и те, кто впервые. Они благодарят и нас, и спортсменов, и по сей день звонят и отправляют положительные отзывы, дети до сих пор радостные. Те, кто во второй или третий раз, они с нетерпением ждут следующую встречу», — говорит Марданов.

Некоторые дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата в рамках одного из проектов уже даже играли в хоккей с Альбертом Яруллиным.