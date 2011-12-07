СМИ: Рустам Минниханов возглавит совет директоров «Туполева»

Президент Татарстана в скором времени возглавит совет директоров ПАО «Туполев», который входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию». Об этом со ссылкой на собственные источники в оборонно-промышленной отрасли и авиаотрасли.

Оба источника рассказали изданию, что должно это произойти уже на этой неделе — на ближайшей встрече совета директоров ПАО, местом проведения которого станет Казань.

Источник в авиаотрасли такое решение назвал логичным, так как КБ «Туполева» находится в Москве, а основной его завод — Казанский авиастроительный, в Татарстане.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что «Туполев» модернизирует ракетоносцы Ту-95МС до уровня Ту-95МСМ для Минобороны РФ. Казанские ракетоносцы получат современные комплексы и системы бортового радиоэлектронного и самолетного оборудования.