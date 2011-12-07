Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Раненая ворона нашла временный приют в подсобке одной из организаций Казани

Птицу с перебитым, практически оторванным крылом нашли во дворе сотрудники офиса.
Они пожалели ворону, определили ей место в подсобке, нашли коробку и вызвали ветеринара. Аркадий Бирев приехал, осмотрел пациентку и абсолютно бесплатно прооперировал, дал советы, как ухаживать за птицей, чем и как ее кормить. Сейчас ворона чувствует себя вполне нормально. К людям привыкла. Аппетит у нее хороший. Характер – спокойный. Все необходимые процедуры по обработке раны переносит мужественно. Летать она уже не сможет. Выпустить ее на улицу – это отправить на верную смерть. Может быть, какой-нибудь зооуголок, юннаты или добрый человек приютит у себя ворону?Контакты куратора Каркуши – в редакции «Казанских ведомостей», тел. 562-64-37.
КВ
Лента новостей