Торговые пассажи: в каком состоянии находятся два исторически важных объекта в центре Казани

С историей дома купца Соболева, который стал прибежищем бездомных, и зданием купца Каменева, который скрыт за огромным баннером, вы можете узнать из предыдущих материалов на нашем сайте. .

«Александровский пассаж внутри выглядит очень печально»

Прогулку вокруг Александровского пассажа нам провел экскурсовод и сталкер Алмаз Гараев. Известно, что Александровский пассаж был построен в 1880–1883 годах по заказу богатого купца первой гильдии Александра Сергеевича Александрова. Увы, зданию не повезло — в 1890 году городские власти приняли решение засыпать Чёрное озеро, которое «смердело на всю округу», из-за чего его подземные воды нашли дорогу под фундамент пассажа. Всего через семь лет после завершения строительства на его фасаде появились трещины.

Появление значительных трещин фиксировали также в 1920, 1941 и 1970-м годах, а в 1977 году обрушился Черноозерский блок здания. 23 сентября 1981 года Александровский пассаж взяли, наконец, под государственную охрану в качестве памятника истории и культуры республиканского значения, а реставрации здание дождалось лишь в 1989-м.

«В 1977 году из-за детской шалости на верхних этажах произошел чудовищный пожар, здание всю ночь горело и пожар заметили, только когда огонь выбил все окна. Это здание долго тушили, и тогда же произошло крушение его части. Там был арочный свод, и там находился кинотеатр „Пионер“, в который любили ходить советские жители. И вот с тех пор в доме началось мародёрство, здание долгое время пустовало, первые попытки восстановления этого объекта были предприняты в 1989 году, тогда провели аварийные работы, но потом произошел распад СССР, и здание стало никому не нужно», — перечисляет все злоключения красивейшего объекта Гараев.

По его словам, именно в 90-е годы Александровский пассаж сильно пострадал от рук мародёров. Отсюда было вывезено и вытащено отсюда много ценных вещей. Например, фигуры рыцарей в латах. Также здесь были статуи, светильники, обильный декор, а в подвальных помещениях мощные паровые немецкие электрогенераторы, ведь здесь с самого запуска в эксплуатацию были отопление и электричество. После заката жители шли к этому зданию посмотреть на чудо того времени — горящие лампочки.

Алмаз отметил, что здание было потрясающе украшено лепниной. В общем его возведение потребовало 800 тыс. рублей, это астрономические суммы для того времени.

«В 2000-х годах здесь были кафе и фотосалоны, но здание настолько было аварийным, что его пришлось закрыть. К Универсиаде в Казани здесь были проведены укрепительные работы, также у здания был обновлен фасад. С тыльной стороны и внутри пассаж выглядит очень печально, здание выкупил питерский миллионер, который, по-моему, уже умер, а сейчас Александровский пассаж выставлен на продажу, и его цена составляет в пределах 200 млн рублей», — поделился Гараев.

«Женщина в красном» и смерть сына владельца дома: какие легенды хранит в себе Чернояровский пассаж

Наш экскурсовод рассказал, что Чернояровский пассаж был построен в 1901 году по заказу купца Дмитрия Ивановича Черноярова знаменитым архитектором Генрихом Рушем. Купец почему-то хотел соединить свой и Александровский пассажи, но между ними находился небольшой деревянный дом купца Вениаминова, жена которого не согласилась продавать его.

«При загадочных обстоятельствах дом сгорел вместе с жильцами, отсюда идет легенда о женщине в красном, которую якобы видят жильцы. Еще одна легенда Чернояровского пассажа связана с тем, что в пассаже якобы угорел сын купца Черноярова. Но это тоже миф, потому что эта семья никогда не жила в своем пассаже. Сами же они жили в усадьбе на Муштари, 13. Все эти истории созданы для привлечения внимания туристов», — поделился сталкер.

Чернояровский пассаж долгое время находился в плачевном состоянии, а сейчас он принадлежит известному в нашем городе коллекционеру Камилю Шайдарову, здесь также ведутся восстановительные работы. А тема подземных этажей здесь также не дает покоя людям.

Дом в Казани, в котором жил немецкий полководец, а теперь «депрессивный» художник

Помимо пассажей, вместе с Алмазом мы посетили и дом, который в народе называется «Дом Гудериана». По легенде, дом был построен в 1870 году, но Гараев затруднился назвать точное время и владельца, для которого он был построен. Хотя, отметил гид, существует легенда, что в этом доме останавливался сам генерал-полковник Хейнц Гудериан при посещении казанской танковой школы. Он был легендарным немецким танковым полководцем.

«История гласит, что в 1925 году в Казани существовала секретная танковая школа под кодовым названием „Кама“ и в конце 20-х годов в столицу Татарстана туда приезжал Гудериан, который якобы останавливался на несколько дней в этом доме. В школе „Кама“ немецкие и советские курсанты за одной партой обучались вождению танков. С приходом к власти Адольфа Гитлера эту школу расформировали, немцев сразу же прогнали. Бытует мнение, что наши не отдали им несколько танков и самоходной бронетехники, насколько, это достоверно я вам сказать не могу», — рассказал Гараев.

Собеседник отметил, что сейчас сам дом законсервирован, кирпичная кладка выложена для того, чтобы в него никто не проник. Во втором крыле дома живет 87-летний старик художник. Он, по словам экскурсовода, «в глубокой депрессии и выпивает», к нему приезжает дочь, у них в доме есть свой отдельный вход.

«На данный момент мне неизвестно, кем и когда был законсервирован этот дом и для каких целей. В доме есть свет, а также в некоторых помещениях идет ремонт», — говорит Гараев.