Казанцы могут узнать, на каком избирательном участке проголосовать, через специальный сервис

В Татарстане работает онлайн-сервис «Мой голос онлайн», через который можно узнать о своем избирательном участке, а также подробную информацию о выборах. Чтобы узнать свой избирательный участок, достаточно зайти на страницу и ввести адрес. После этого вам выпадет адрес вашего участка.

Напомним, что выборы в Государственную Думу РФ продлятся три дня — с 17 по 19 сентября. Около 14 тысяч наблюдателей работают на избирательных участках в Татарстане.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстае правом голоса обладает 2,9 млн человек, для этого открыто 2,8 тыс. участков.