Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанцы могут узнать, на каком избирательном участке проголосовать, через специальный сервис

Выборы в Государственную Думу РФ продлятся три дня — с 17 по 19 сентября.

В Татарстане работает онлайн-сервис «Мой голос онлайн», через который можно узнать о своем избирательном участке, а также подробную информацию о выборах. Чтобы узнать свой избирательный участок, достаточно зайти на страницу и ввести адрес. После этого вам выпадет адрес вашего участка.

Напомним, что выборы в Государственную Думу РФ продлятся три дня — с 17 по 19 сентября. Около 14 тысяч наблюдателей работают на избирательных участках в Татарстане.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстае правом голоса обладает 2,9 млн человек, для этого открыто 2,8 тыс. участков.

КВ
Лента новостей