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Рустам Минниханов вместе с супругой проголосовали на выборах депутатов 

Сегодня в России стартовало голосование Госдумы VIII созыва.

Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вместе со своей супругой Гульсиной Миннихановой приняли участие на выборах депутатов Госдумы VIII созыва. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ

Рустам Минниханов вместе с супругой проголосовали на избирательном участке № 42 города Казани.

Также на выборы пришел проголосовать мэр Казани Ильсур Метшин со своей супругой.

Напомним, что сегодня в России стартовало трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы РФ.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане на избирательных участках будут работать около 14 тыс. наблюдателей.

КВ
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