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В Казани работники агентства недвижимости сотрудничали с пирамидой «Финико»

Компания сдавала в аренду часть своего помещения финансовой организации.

Гильдия риэлторов Татарстана провела расширенное заседание комитета по этике. На повестке исключение из объединения агентства недвижимости, сотрудники которой тайно работали с «Финико». 

По мнению участников заседания, основатель фирмы «Недвижимость и закон» Лилия Нуриева привлекала вкладчиков в «Финико». Доказательствами этому являются многочисленные публикации девушки в ее Instagram-аккаунте. Правда, сейчас все фото и видео, связанные с финансовой пирамидой, удалены. 

Также компанию обвиняют в том, что она сдавала в аренду часть своего помещения в торговом центре «Олимп» финансовой организации. Но, как утверждает гендиректор компании «Недвижимость и закон» Лариса Федотова, помещение сдавали в субаренду. При этом никто не проводил анализа деятельности арендаторов. «Компания как юрлицо в деятельности „Финико“ не участвовала», — добавила Федотова.

Как считают члены Гильдии риэлторов республики, все эти факты дискредитируют их движение и профессиональную деятельность. Сейчас обсуждается вопрос об исключении агентства из объединения. Решение будет принято через две недели на общем собрании.

Как ранее сообщали «Казанские ведомости», в МВД по Татарстану поступило более 500 заявлений вкладчиков «Финико». Ее сооснователь Кирилл Доронин не признал своей вины и сейчас находится в СИЗО. Другие учредители Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в розыск.

КВ
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