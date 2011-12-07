«Это пожаротушение»: в Татарстане пытаются спасти погоревших вкладчиков пирамид

Количество заявлений на «Финико» растет с каждым часом

На встрече начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Руслан Давлетьяров рассказал, что в правоохранительные органы Татарстана поступило более 500 заявлений от пострадавших в «Финико».

«По «Финико» у нас уже более 500 заявлений в Татарстане. По России несколько тысяч уже, наверное», — сказал Давлетьяров.

Сегодня в Верховный суд Татарстана поступила апелляция адвоката Кирилла Доронина Всеволода Добрынина. Причиной для обжалования решения суда стало несогласие юриста с избранной мерой пресечения. Он настаивает на решении, несвязанным с лишением свободы.

«Наша задача привлечь к ответственности людей, которые совершили противоправную деятельность, но вкладчиков сейчас интересует возврат денежных средств. Эта работа сейчас проводится, и оперативная, и следственная. <…> Многие люди сейчас избрали такую позицию, что лучше пускай Кирилл Доронин выйдет из заключения, обманет еще половину страны и вернет нам, нежели мы сейчас все дружно завалим заявлениями, его посадят и нам уже ничего не вернут», — сказал Давлетьяров.

На дело против «детища» Кирилла Доронина правоохранители возлагают большие надежды, говорит Давлетьяров: если они апробируют на нем весь механизм работы, то в дальнейшем бороться с пирамиды будет легче.

«Мв хотим апробировать нашу версию о том, какую роль осуществляли так называемые „звездочники“, уже получив поддержку следственных органов и прокуратуры, и тогда мы уже эти принципы работы будем перекидывать на соответствующие пирамиды. Потому что все они работали одинаково, создавали реферальные ссылки, просто так же нельзя было туда вступить, вам надо было найти человека, который вам даст эту реферальную ссылку, и такая же система была везде для того, чтобы организаторы знали, кто оказывал содействие и кому платить деньги за привлечение новых вкладчиков», — объяснил спикер.

Там же он рассказал, что другие сооснователи «Финико» братья Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунд Зыгмунтович объявлены в розыск.

Frendex взяли в оборот, но работы предстоит еще не мало

Не обошли стороной на встрече и недавно «схлопнувшуюся» финансовую пирамиду Frendex. Давлетьяров объяснил, что сейчас идет доследственная проверка и установление бенефициаров компании.

«У нас есть информация по основным „зазывалам“, пока мы устанавливаем бенефициаров компании, на данный момент, как по „Финико“, у нас нет полной картины, мы пока не можем сказать, как передвигались криптосредства, мы ее еще только проверяем», — сказал представитель правоохранительных органов.

Он отметил, что компания работала точно по такому же принципу, как и «Финико»: у нее тоже был сайт, который случайным образом выбирал действующие счета на различных китайских биржах. У одного счета могло быть до сотни криптоадресов.

«Сайт автоматически генерил, на какой криптовый счет нужно было зачислить человеку деньги, а в дальнейшем эти денежные средства распределялись, часть из них проходили якобы под видом торговли на бирже», — рассказал Руслан Давлетьяров.

Упомянул он и о том, что на Frendex уже начали поступать заявления, сейчас их всего лишь 5, но наверняка будет больше.

Напомним, что компания также предлагала программы, по которым вкладчики якобы могли покупать товары за часть от стоимости. Компания имела свою внутреннюю валюту, которая называется FX-доллары. Стартовая сумма — 100 FX-долларов равна 1 американскому доллару, но ввести на счет можно только биткоины.

«Женщине говорили, что с „Финико“ все хорошо, она поверила и вложила деньги»

Председатель комиссии по правовым вопросам Общественной палаты РТ Андрей Королев рассказал, что одна из пострадавших вложила свои деньги в «Финико» в тот момент, когда у компании уже начались проблемы.

«В декабре на компанию „Финико“ было возбуждено уголовное дело, после этого оно приостановилось, и она попала в эту сеть в марте. И основной вопрос у нее: почему этой компанией начали заниматься правоохранительные органы, а потом бросили. Потому что, когда к ней пришли ее вовлекать, ей сказали, что с компанией все хорошо и можно спокойно вложить деньги. Теперь она потеряла свои средства», — сказал эксперт.

Королев подчеркнул, что пока люди просто выговариваются, и это хорошо, специалисты готовы принять эту волну.

Адвокат Юлия Королева рассказала, что к ней поступило обращение по поводу финансовой пирамиды «Рост», ее организаторов, обмахнувших 3,5 тыс. человек, приговорили к 78 годам заключения.

«Люди не получают информацию, что им сейчас делать для того, чтобы получить компенсацию за вложенные деньги», — сказала адвокат.

Она отметила, что люди путают реальность, в которой они существовали со всеми их токенами и правовую - в которой мы существуем. Пострадавшие не обращаются с заявлениями, а как о них в этом случае узнают правоохранительные органы?

«Те, кому они отдали деньги, ничего делать не будут, не для того это все устраивалось. Поэтому сейчас мы всем объясняем: для того чтобы государство вас заметило и признало вас потерпевшими, а также предприняло какие-то меры и привлекло к ответственности участником, вам всем необходимо обратиться в правоохранительные органы», — говорит Королева.

Также эксперт отмечает, что вкладчики считают ущерб с потенциальными процентами, которые им обещали в пирамидах, но в уголовном деле считается только реальный ущерб.

В Татарстане, сообщила Королева, планируют создать Единый центр, где люди бы могли получать полную информацию о сомнительных компаниях, куда их приглашают.

«Это мероприятие - некое пожаротушение, в качестве профилактических мер мы считаем, что правильным будет создать единый центр или приемную, куда любой гражданин может обратиться, если ему предложили поучаствовать в неких инвестиционных проектах. Там он сможет узнать всю необходимую информацию. Например, аккредитована ли организация при Центробанке, является ли она пирамидой или нет», — рассказала Королева.

По ее словам, это должно быть справочное бюро, куда человек приходит и узнает всю подробную информацию про интересующую его организацию. Люди должны иметь возможность воспользоваться всей доступной информацией.