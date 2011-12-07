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В Татарстане нашли нарушения при эксплуатации школьных автобусов

После проверки проблемы с транспортом были устранены.

Прокуратура Агрызского района совместно с местным подразделение ГИБДД проверили 18 школьных автобусов и выявили нарушения при их эксплуатации. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По итогам проверки выяснилось, что в двух из 18 автобусов отсутствовали противооткатные упоры, а еще в паре машин были неисправны огнетушители. При этом в пяти автобусах не было звукового сигнала о необходимой остановке, один эксплуатировался с неисправным габаритным фонарем. 

После вмешательства надзорных ведомств нарушения были устранены, всех виновных привлекли к ответственности, отметил спикер. 

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Казань получила 40 новых автобусов на газовом топливе. 

КВ
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