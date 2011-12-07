Пункты вакцинации и комплексы автоматического голосования: как в Казани проходит Единый день голосования

В культурно-досуговом комплексе имени Ленина, на избирательном участке № 19 голосование проходит спокойно. Как рассказала председатель УИК-19 Олеся Портнова, жители Авиастроительного района голосуют активно. Особенно много народу было в пятницу. За бюллетенями даже выстраивалась очередь.

Тут в дни голосования продолжает работать пункт вакцинации от COVID-19. И некоторые воспользовались возможностью сделать прививку от ковида.

В КЦ «Московский», на избирательном участке № 165 есть особенная фишка — комплекс автоматической обработки бюллетеней. Умная машина сканирует бюллетень и отправляет его в прозрачный контейнер.

На мониторе сразу высвечивается общее количество бюллетеней. На тот момент, когда мы были на участке, общее количество проголосовавших, судя по данным на табло, приближалось к 800.

На Казанском железнодорожном вокзале для участковой избирательной комиссии выделили отдельный зал. По словам члена участковой избирательной комиссии № 53 Сергея Козлова, с пятницы здесь проголосовали 35 человек, в основном это туристы.

Чтобы проголосовать на участке не по месту жительства, а по месту пребывания, надо было заранее подать заявление либо на сайте госуслуг, либо обратиться в ближайшую территориальную избирательную комиссию или МФЦ.

В Техническом университете им. А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), на избирательном участке № 42 воскресным днем было довольно оживленно. Здесь работает пункт вакцинации от гриппа. И надо сказать, желающих сделать прививку достаточно много, потому что это быстро и удобно, как отметил один из присутствующих, не надо тратить время на поход в поликлинику.

Напомним, на каждом избирательном участке всем, кто приходит на голосование, измеряется температура, выдается одноразовая защитная маска, шариковая ручка и браслет «Я проголосовал! Мин тавыш бирдем!», дающий право на бесплатный проезд в общественном транспорте в дни выборов.

Также каждый проголосовавший получает пригласительный билет на концерт звезд российской и татарской эстрады, который начался сегодня в 14 часов на стадионе «Ак Барс Арена». Завершится концерт в 22 часа праздничным салютом.