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Моргенштерн раскритиковал блогера из Казани, перекрывшего для съемок Кремлевскую дамбу

Шарапов, к слову, молчать также не стал, назвав Алишера «дядей», которому пора на пенсию.

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн раскритиковал блогера Азиза Шарапова за его недавнюю выходку на дороге в Казани.

Напомним, 14 апреля 23-летний парень перегородил дорогу Кремлевской дамбе своим «Мазерати», чтобы снять контент для соцсетей, фигурируя лишь в одних кроссовках, подгузнике и соской во рту. Тогда за нарушение ряда правил Азиза Шарапова наказали на 12 800 рублей.

Как оказалось, все это было устроено ради участия в челлендже «Новая волна», который запустил Моргенштерн. Однако такой жест рэпер не оценил. В своих социальных сетях Алишер в своей привычной грубой манере высказался о блогере, призвав подписчиков веселиться так, чтобы их поведение не вредило окружающим.

Шарапов, к слову, молчать также не стал, назвав Алишера «дядей», которому пора на пенсию. «Тебе пора на пенсию, дядя, а мне — становиться самым первым», — заявил он.

КВ
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