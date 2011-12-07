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Глава Татарстана попросил российского президента оказать финансовую поддержку для строительства новой инфекционной больницы

Минниханов сообщил, что строительство новой казанской больницы идет пока за счет кредита, а доходы сейчас немного просели.

На строительство новой инфекционной больницы в Казани Рустам Минниханов во время рабочей встречи с президентом России попросил оказать финансовую поддержку.

Отвечая на вопрос Путина о том, какая же нужна помощь, Минниханов сообщил, что строительство новой больницы идет пока за счет кредита. Сейчас, по его словам, доходы немного просели, поэтому нужна небольшая финансовая помощь.

Выслушав главу Татарстана, президент России пообещал проработать данный вопрос.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Минниханов пригласил Путина отпраздновать 100-летие ТАССР.

КВ
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