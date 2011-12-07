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Минниханов пригласил Путина отпраздновать 100-летие ТАССР

Празднование мероприятия запланировано на 30 августа.

Отпраздновать столетний юбилей ТАССР пригласил главу государства Владимира Путина президент Татарстана Рустам Минниханов. 

В рамках рабочей встречи, проходящей по видеосвязи, Минниханов пригласил Путина посетить республику в день празднования столетия образования ТАССР — 30 августа.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Минниханов отчитался Путину о выплатах для татарстанских врачей, работающих с зараженными коронавирусом пациентами. А также, что российский президент поддержал выдвижение Минниханова на должность руководителя республики на следующий срок.

КВ
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