Минниханов пригласил Путина отпраздновать 100-летие ТАССР

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Отпраздновать столетний юбилей ТАССР пригласил главу государства Владимира Путина президент Татарстана Рустам Минниханов.
В рамках рабочей встречи, проходящей по видеосвязи, Минниханов пригласил Путина посетить республику в день празднования столетия образования ТАССР — 30 августа.
Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Минниханов отчитался Путину о выплатах для татарстанских врачей, работающих с зараженными коронавирусом пациентами. А также, что российский президент поддержал выдвижение Минниханова на должность руководителя республики на следующий срок.