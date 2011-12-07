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В Татарстане насильник несовершеннолетних предстанет перед судом

На данный момент мужчина находится под стражей в ожидании суда.

39-летний житель города Набережные Челны, имеющий патологическую тягу к девочкам, в скором времени предстанет перед судом. Следствие располагает достаточной для обвинительного приговора доказательной базой.

5 августа 2018 года мужчина, познакомившись в соцсетях с 14-летней девочкой и под предлогом погулять по берегу реки Камы, хитростью заманил подростка к себе домой, где изнасиловал ее. Следствие установило, что в течение года мужчина также  совершал развратные действия в отношении 5 девочек-подростков, с которыми знакомился в интернете. Обвиняемый вину хоть и признал, но не полностью. На данный момент мужчина находится под стражей в ожидании суда, сообщается на сайте Следственного комитета РТ.

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