В Казани приостановлена работа частной клиники из-за нарушений санитарных норм

Суд в Казани вынес решение о 20-суточной приостановке деятельности медицинского учреждения, где в ходе плановой проверки Роспотребнадзора были зафиксированы множественные нарушения санитарных требований.

В числе нарушений, выявленных специалистами ведомства: отсутствие обеззараживания медицинских отходов класса Б, их смешение с другими классами в общей таре, отсутствие договоров на вывоз биологических отходов, несоблюдение дезинфекционного режима, а также нарушение сроков вакцинации персонала и медосмотров.

На основании составленных административных протоколов суд принял решение о временном запрете деятельности. В настоящее время помещения клиники опечатаны.