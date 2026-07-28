В Казани приостановлена работа частной клиники из-за нарушений санитарных норм

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Город
28 июля 2026  17:39

Суд в Казани вынес решение о 20-суточной приостановке деятельности медицинского учреждения, где в ходе плановой проверки Роспотребнадзора были зафиксированы множественные нарушения санитарных требований.

В числе нарушений, выявленных специалистами ведомства: отсутствие обеззараживания медицинских отходов класса Б, их смешение с другими классами в общей таре, отсутствие договоров на вывоз биологических отходов, несоблюдение дезинфекционного режима, а также нарушение сроков вакцинации персонала и медосмотров.

На основании составленных административных протоколов суд принял решение о временном запрете деятельности. В настоящее время помещения клиники опечатаны.

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