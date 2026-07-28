Более тысячи студентов РТ работают в сфере туризма и гостеприимства

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Республика
28 июля 2026  16:50

В 2026 году свыше тысячи молодых людей из студенческих отрядов Татарстана трудоустроены в отелях, гостиницах, ресторанах и на курортах. Круглогодичная занятость охватывает 42% от общего числа работников, остальные приходятся на летний сезон.

Студенты сервисных отрядов работают официантами, барменами, горничными, поварами, администраторами и спасателями. В этом году 645 человек пройдут обучение по 11 профессиям в сфере гостеприимства. Самыми популярными остаются повара, официанты и бармены — 62% от всех подготовленных.

Как отметил директор Республиканского центра студотрядов Василий Ислаев, сервисное направление даёт молодым людям реальный опыт и помогает строить карьеру в туризме. В прошлом году в этой сфере отработали 1229 студентов.

Несовершеннолетние также трудятся в сервисных отрядах: 92 подростка работали в ресторанах, детских лагерях и спортцентрах. Четыре отряда из Татарстана этим летом представляют республику на всероссийских проектах в Сочи и Геленджике. Всего в стране к сервисной работе привлечены более 25 тысяч участников студотрядов.

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