В Казани задержан 18-летний пьяный водитель, устроивший погоню в Казани

Ранним утром на перекрестке Восстания и Восхода инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль ВАЗ. Водитель проигнорировал требование и попытался уйти от погони. Нарушитель мчался на высокой скорости, не реагировал на сигналы, но в итоге не справился с управлением и врезался в стену. После аварии он попытался скрыться пешком, однако был задержан.

За рулем оказался 18-летний молодой человек. В отношении него составлены материалы за управление незарегистрированным авто, езду в нетрезвом виде, проезд на красный, выезд на встречную полосу, отказ остановиться и неповиновение полиции.