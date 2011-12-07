Лэт ми спик фром май харт: топ-7 мест для изучения иностранных языков в Казани

Global speaker

Эти курсы предоставляют только занятия английским языком, но с одним важным отличием — количество уроков безлимитно. Учащиеся при желании могут заниматься хоть каждый день. Обучение происходит для студентов с любым уровнем владения английским.

Среди преподавателей как настоявшие носители языка, так и русскоязычные специалисты, которые прошли стажировку за границей. Каждый студент занимается минимум с пятью разными преподавателями для наиболее полного погружения в языковую среду. Кроме стандартных занятий грамматикой и аудированием, акцент на развитие устной речи.

У учащихся есть бесплатный доступ к онлайн-курсу и интерактивному тренажёру для дополнительных занятий дома и закрепления результатов. Из дополнительных удобств — не нужно ждать набора группы, как во многих других школах, можно начинать в любой день, а первый урок бесплатный.

Цена: занятия проводятся по абонементам на 1, 3, 6 и 12 месяцев. До конца июня на них действуют скидки и к каждому абонементу, кроме первого, добавляется еще один дополнительный месяц занятий.

Абонемент на 1 месяц обойдется в 6000р, 3 месяца — 15300р, 6 месяцев — 25200р и 12 месяцев — 39600 рублей.

Адрес: ул. Шаляпина, 12 (ст. метро Суконная слобода)

Laoshi

Девиз этой школы: «Китайский без лапши». На занятиях никто не станет кричать об «экспресс-китайском за один месяц», прекрасно понимая, что это просто невозможно. Акцент делается именно на правильном построении учебного процесса и подаче материала с целью увеличить результативность.

Но все же некоторые гарантии школа дать может: при условии посещения всех занятий и выполнения домашней работы, спустя 7-8 месяцев у учеников появится возможность разговаривать с носителями языка на простые темы. А через 2-3 года появится возможность уверенно путешествовать по Китаю, читать литературу и пользоваться китайским интернетом и соцсетями.

Все учителя школы — профессионалы, проходившие практику в Китае. Новые группы стартуют каждые полтора-два месяца. У школы есть собственный учебник с оптимальной продолжительностью уроков, простым объяснением грамматики и интересными упражнениями на закрепление материала. Также есть приложение, чтобы повторять закрепленный материал и запоминать новые иероглифы. Есть пробный урок.

Цена: 5000 рублей в месяц, включает 2 занятия в неделю по 90 мин.

Адрес: ул. Баумана, 82, офис 206

LF School

Школа предоставляет возможность изучить сразу несколько языков: испанский, итальянский, немецкий, китайский, турецкий и английский. Начать заниматься можно с любым уровнем владения языка: от начинающего до продвинутого. Занятия могут проходить как в небольших группах, так и в индивидуальном порядке, а для особо занятых студентов предусмотрена возможность занятий по скайпу.

Курс направлен на совершенствование коммуникативных навыков, расширение словарного запаса и качественного изучения грамматики.

Также школа специализируется на подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по английскому и международному экзамену IELTS, который необходим для поступления в зарубежные образовательные учреждения, работы за рубежом или иммиграции. Образовательное учреждение уже 11 лет является тест-центром по приему IELTS в Казани.

Организаторы обещают эффективно и в короткие сроки достичь отличных результатов. Кроме того, предусмотрены отдельные курсы с гибким графиком для детей от 5 лет, а также летние языковые лагеря.

Цена: обучение английскому делится на разные уровни. Начальный обойдется в 4000 рублей в месяц за 2 занятия в неделю, следующие уровни — уже в 4500 рублей. Все остальные языки — 4500 рублей в месяц при тех же занятиях 2 раза в неделю.

Адрес: Проспект Победы, 48

Альянс Франсез

Этот центр изучения французского языка и культуры работает под эгидой посольства Франции в России. Школа работает в Казани уже более 10 лет. А вообще она крупнейшей международной языковой школой с более чем 1000 центрами по всему миру. В центре преподают опытные педагоги с международными дипломами, аккредитованные министерством образования Франции, а также носители языка. Программа доступна как тем, кто начинает с нуля, так и тем, кто уже владеет французским на базовом уровне, но хочет улучшить навыки.

Также среди занятий — консультации к экзаменам delf/dalf, индивидуальные и групповые занятия французским для детей и взрослых.

Цена: Для групп из 2 человек — 1000 рублей за 60 минут занятий.

Для взрослых полный курс на 4 месяца, включающий два занятия в неделю, обойдётся в 24000 рублей. Для детей — в зависимости от возраста — 10000 и 15000 рублей. А подготовка к DELF В2 — 12000 рублей.

Индивидуальные занятия очные или онлайн с русскоязычным преподавателем или носителем языка — 1500р за 60 мин. 1200 р. при оплате 20 занятий единовременно.

Адрес: ул. Рахматуллина, 1

Speak English

Еще одни курсы иностранных языков с довольно большим выбором — в арсенале присутствуют английский, итальянский, испанский, немецкий, французский, китайский, турецкий и чешский языки.

Акцент сделан на изучении языка через общение. На каждом занятии 70% времени отводится на разговорную практику в диалогах, монологах, ролевых ситуативных и играх. Это позволяет обеспечить более коммуникативный подход к обучению и достаточное количество разговорной речи. Занятия проводятся в группах по 6-8 человек.

Занятия проводят опытные педагоги с международными сертификатами и необходимые квалификации, а некоторые являются носителями языка. Из приятных бонусов — школа проводит дополнительные консультации в случае пропусков и возникновения трудностей.

Занятия проводятся для любого уровня владения языком. Корпоративные и курсы для детей, а также английские детские лагеря.

Speak English — аккредитованный центр по приёму международных экзаменов PTE (Pearson Test of English), а также он осуществляет подготовку к экзаменам ОГЭ, ЕГЭ, IELTS и TOEFL.

Цена: английский и другие языки для взрослых — 5000 рублей в месяц или 18000 за четырехмесячный курс. Подготовка к IELTS и TOEFL — 8000 в месяц или 32 за полный курс. ЕГЭ и ОГЭ — 6000 рублей в месяц или 33600 за курс в 8 месяцев. Занятия для детей — 4200 рублей в месяц или 33600 за курс 8 месяцев.

Адрес: Хусаина Ямашева, 10

Японский Центр SEIKO

Центр работает с 2010 года и является крупнейшей школой по изучению японского языка и японской культуры в России. SEIKO сейчас больше, чем просто школа — это коммьюнити японистов, где можно выучить японский язык, обучиться на гида-переводчика, познать японскую каллиграфию, отправиться в путешествие в совместный тур по Японии с SEIKO ТУР, подобрать школу в Японии, а также завести друзей-единомышленников.

По заявлению организаторов, знания, которые получают ученики, сопоставимы с университетским образованием, а ведут занятия профессиональные наставники и педагоги, носители языка и дипломированные специалисты, прошедшие стажировки в Японии. Также большой популярностью пользуются онлайн-курсы SEIKONLINE, проводимые для учеников по всей России и миру. Кроме того, присутствуют занятия японским для детей.

Отдельно стоит отметить, что школа проводит курсы подготовки к главному японскому языковому экзамену Noryoku Shiken. Успешная сдача этого экзамена — важное условие при приёме на работу в японскую фирму или в учебное заведение.

Цена: шестимесячные курсы в 111 академических часов и с занятиями два раза в неделю обойдутся в 27, 28 и 29 тысяч рублей в зависимости от уровня владения языком. Чем сложнее курс — тем выше стоимость. Подготовка к Noryoku Shiken — 30, 36 и 40 тыс. рублей так же в зависимости от уровня. Онлайн занятия — 1000 рублей за 80 минут.

Адрес: Ул. Московская, 31, офис 227А

ABC SCHOOL

Образовательный центр работает с 2009 года и имеет большой выбор языков: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский и турецкий. Является одной из немногих школ города, имеющих лицензию министерства образования РФ. Обучение происходит для любого возраста и уровня владения языком — обучают как взрослых, так и детей. Предусмотрены корпоративные курсы.

По словам организаторов, большинство преподавателей школы имеют огромный опыт работы с учениками всех возрастов и уровней подготовки и владеют новейшими методиками преподавания, подтверждёнными европейскими стандартами. Также многие учителя проходили стажировки в Оксфорде и других престижных вузах.

Особое внимание уделяется корпоративным курсам — за время существования школа обучила десятки крупных компаний, в числе которых такие гиганты, как Иннополис, «Татнефть», «Связной», «Планета Фитнес» и другие.

Цена: английский для взрослых — от 4100 рублей в месяц, два занятия в неделю по полтора часа. Общеразвивающие занятия для детей обойдутся в 3360 рублей. А индивидуальная подготовка к экзаменам ЕГЭ, IELTS, TOEFL и другим выйдет на 5440 рублей. Кроме того, работают скидки — 5% за приведенного друга, 5% за второго члена семьи и 10% за третьего.

Адрес: ул. Серова, 19