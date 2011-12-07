Адвокат Галявиева о результатах экспертизы: «Источник довольно сомнительный»

Адвокат Алексей Васильев, представляющий интересы Ильназа Галявиева, прокомментировал ситуацию с распространением сведений о вменяемости казанского стрелка.

Напомним, ранее на сайте газеты Общественных наблюдательных комиссий РФ, появилась информация о проведении освидетельствования на вменяемость Галявиева на момент совершения преступления. Научный центр социальной и судебной Психиатрии им. В. П. Сербского признал его невменяемым.

Тогда в следственном комитете, в свою очередь, заявили, что экспертиза, проводимая в рамках расследуемого уголовного дела, еще не завершена.

«Источник довольно сомнительный», — сообщил Васильев корреспонденту «АиФ-Казань». По его мнению, информация о невменяемости его подзащитного появилась неизвестно откуда. Является ли она правдивой или ложной, адвокат не ответил.