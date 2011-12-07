Банки, акции или драгоценные металлы: эксперты объяснили, куда вложить 100 тыс. рублей

При подготовке материала мы опирались на то, что 100 тыс. рублей не такая большая сумма, которую сложно накопить с нынешними зарплатами. Если у вас уже есть эти деньги, не спешите бежать за новым Iphone, в этом тексте мы вам расскажем, куда инвестировать, чтобы через год купить новый телефон не только себе, но и, скажем, своей второй половинке.

Банки — это наилучший вариант?

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Юлия Афанасьева, считает, что если вы не готовы учиться современным биржевым технологиям, хотите низких рисков, а срок вложения у вас ограничен годом, то особых альтернатив, кроме банка, нет.

«Тем не менее, в условиях экономических и геополитических рисков даже при вложении денег в банк на год стоит подбирать банки из топ-10 по надежности. В них сейчас по стандартному депозиту можно найти ставки от 4,5-6,25% годовых. То есть депозит едва защитит вас от официальной инфляции», — сказала Афанасьева.

Можно ли заработать, купив валюту?

Юлия Афанасьева отметила, что валюта не является инвестиционным инструментом. Это — средство платежа, по ее словам, глупо хранить деньги в деньгах.

«Купил валюту — купи на них собственность (акции) и/или дай ее в долг (облигации). В зависимости от вашего уровня риска. Вырастет ли валюта, в частности, любимый многими россиянами доллар в ближайший год? Вполне вероятно: он в восходящем тренде к рублю, и цель его жизни — обновлять против рубля максимумы, но, скорее всего, будут сотни, а то и тысячи примитивных биржевых активов, с которыми можно разобраться за пару дней, которые обгонят доллар в 5-10 раз», — сказала Афанасьева.

Аналитики журнала Life Profit считают, что инвестировать в валюту можно разными способами. Самый очевидный — часть сбережений хранить дома в валюте. Но, во-первых, это небезопасно, во-вторых, валютная инфляция тоже существует. Например, по доллару США в мае 2021 г. она равна 4,2%, по евро — 1,6%. Для инвестирования финансовые эксперты рекомендуют хранить валюту на счете, покупать еврооблигации и акции иностранных компаний.

Покупая драгоценные металлы

Афанасьева подчеркнула, что лучший способ инвестировать в драгоценные металлы — это покупка инструментов срочного рынка, таких как фьючерсы. Это дешево, ликвидно, легко контролируемо.

«Увы, металлы драгоценной группы имеют дорогую стоимость лотов, от 1,5 тыс. долларов и выше. Только лот серебра стоит до 20 тыс. рублей, но им сыт не будешь. Поэтому, если вы хотите вложиться в драгоценные металлы на бирже, то лучше рассмотреть торгуемый на бирже фонд (ETF — прим. Ред.) на них. Но в связи с особенностью поведения металлов и их ближайшими перспективами, а также низкой ликвидностью ETF, лучше планировать вложения на несколько лет. Года маловато», — уверена эксперт.

Эксперты Life Profit объяснили, что инвестиции в драгоценные металлы всегда рассматривают как защитные и долгосрочные. В периоды кризисов инвесторы выходят из рисковых активов и перекладывают деньги в более надежные, к которым относят золото, серебро, платину и палладий. Запасы этих металлов в мире ограничены, поэтому цены на них в долгосрочной перспективе будут расти.

Если вы готовы к риску

Эксперт ГК «Финам» объяснила, что, чтобы понять потенциальный доход таких вложений, нужно понимать уровень риска человека. Если он не готов к риску, то надежные облигации принесут ему 6-6,5% годовых (но в отличие от банка это — с ежемесячным изъятием процентов). Если человек готов рискнуть всей суммой вложения, то его доходность может измеряться сотней, а то и тысячей процентов.

В свою очередь в издании Life Profit отметили, что начинающий инвестор, который хочет самостоятельно распоряжаться своими накоплениями, может вложить деньги в акции, облигации или индексные фонды.

Акция — это ценная бумага, которая дает владельцу право участвовать в управлении компанией, получать дивиденды с прибыли и часть имущества в случае ликвидации.

Инвестор зарабатывает на акциях двумя способами: за счет изменения стоимости акции и дивидендов, если компания-эмитент их выплачивает.

В свою очередь облигации — долговая ценная бумага, которую выпускает эмитент, чтобы получить деньги на развитие или решение текущих проблем. Покупатель облигации дает в долг компании и возвращает деньги в конце срока погашения или равными частями в течение периода обращения. Кроме того, эмитент выплачивает купоны в виде процента от номинала облигации.

Куда все-таки вложить свои деньги?

Афанасьева все же рекомендует пересмотреть срок вложений, если вы хотите получить прибыль через год, то никакая из этих категорий вам не подойдет, однако есть нюансы.

«Для таких коротких вложений стоит использовать профессионально подобранные портфели из облигаций или индивидуальные инвестиционные продукты (в зависимости от уровня риска). Если есть перспективы переноса инвестиционного портфеля за пределы года — то во все, кроме валюты», — заключила эксперт.