Напавшего на казанскую гимназию Галявиева переведут из Москвы в Казань

Ильназа Галявиева, обвиняемого в убийстве девяти человек в казанской школе, в ближайшие дни направят из Москвы и Казань, сообщают РИА Новости.

В настоящее время Галявиев направлен в психиатрическую больницу в СИЗО-2 после экспертизы.

Экспертиза проводилась в Научном центре социальной и судебной Психиатрии им. В. П. Сербского.

Ранее официальный печатный орган Общественных наблюдательных комиссий РФ «Газета ОНК» сообщил, что Галявиева признали невменяемым. Следственный комитет опроверг эту информацию, сообщив, что экспертиза еще не закончена.