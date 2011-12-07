Победитель «Диктанта Победы» из Казани едет на Парад Победы в Москву

Булат Загрутдинов – один из 10 победителей всероссийской исторической акции «Диктант Победы», посвященной событиям Великой Отечественной войны.

Булат быстрее всех участников - а их было более 100 тысяч человек, - справился с 20-ю заданиями, не допустив ни единой ошибки. Абсолютный рекорд татарстанца – пять минут, хотя на написание диктанта отводилось 45 минут.

«Я писал диктант в одной из школ Набережных Челнов и написал его очень быстро. Все проверяющие были в шоке. А я очень удивился, когда мне из Москвы позвонили и сказали, что я победил. С нами связались представители «Единой России». Сбылась моя детская мечта – я увижу Парад Победы вживую», - поделился Булат Загрутдинов.

В прошлом году победители получили награды в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве. Также их всех пригласили на юбилейный парад Победы.

«Мы гордимся, что среди 100 тысяч участников, наш татарстанский парень в числе победителей. Булат примет участие в особенном Параде Победы на Красной площади и это заслуженная награда», - отметил Марат Самигуллин, руководитель регионального исполкома партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Булат отправляется в Москву в понедельник, 22 июня. Билет на поезд ему сегодня передали в региональном исполкоме «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Акция «Диктант Победы» проходит в рамках федерального проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Историческая память».

Впервые она прошла по всей России и в 23 странах мира 7 мая 2019 года. В этом году «Диктант» должен был стать ещё более масштабным: на участие в акции, помимо России, заявились практически все страны Западной и Восточной Европы, а также США и Аргентина. Но из-за пандемии коронавируса проведение «Диктанта Победы» перенесено на осень.