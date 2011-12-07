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«Она никогда не рухнет»: Эрик Гафаров предложил запустить новую пирамиду

Беглый бизнесмен из Набережных Челнов уверяет, что прибыль от компании будет 100%.

Создатель фонда Gafarov and partners Эрик Гафаров, которого МВД разыскивает по статье «Мошенничество» предложил своим подписчикам вложиться в новую пирамиду. Об этом он написал в своем Инстаграм.

«Скоро мои друзья запустят мощную финансовую пирамиду (страну не скажу). На старте можно сорвать куш. Но куда когда заходить/выходить скажу только своим друзьям! Хотите я создам пирамидосик, где можно сделать 100% прибыли за один — семь дней. Это пирамидосик никогда не рухнет! Потерять деньги там сможет только даун!» — написал Гафаров (пунктуация автора сохранена — прим. Ред.).

Беглый бизнесмен уже выбрал и название — на английском « Big F.k Small» сокращенно BFS.

За час голосования предложение Гафарова набрало 1100 единомышленников.

Напомним, что Центробанк усмотрел в фонде Gafarov and partners признаки финансовой пирамиды.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что возбужденное дело против Эрика Гафарова на данный момент приостановлено.

КВ
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