Татарстанцы смогут получить бесплатную консультацию по «гаражной амнистии»

Жители Татарстана 23 сентября смогут получить бесплатную консультацию по «гаражной амнистии». Вопросы от граждан с 10.00 до 11.00 будут принимать эксперты Росреестра Татарстана и Кадастровой палаты.

Закон о «гаражной амнистии» вступил в силу с 1 сентября 2021 года. Еженедельно по четвергам проводятся горячие линии по вопросам реализации данного закона.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что жителей Татарстана проконсультируют по вопросам «гаражной амнистии».