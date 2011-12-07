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Татарстанцы смогут получить бесплатную консультацию по «гаражной амнистии»

Вопросы от граждан будут принимать эксперты Росреестра.

Жители Татарстана 23 сентября смогут получить бесплатную консультацию по «гаражной амнистии». Вопросы от граждан с 10.00 до 11.00 будут принимать эксперты Росреестра Татарстана и Кадастровой палаты. 

Закон о «гаражной амнистии» вступил в силу с 1 сентября 2021 года. Еженедельно по четвергам проводятся горячие линии по вопросам реализации данного закона.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что жителей Татарстана проконсультируют по вопросам «гаражной амнистии». 

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