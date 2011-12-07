«Казанские ведомости» стали победителями всероссийского конкурса

Церемония награждения победителей состоялась вчера в центре славянской письменности «Слово» на ВДНХ в Москве. Главному редактору газеты «Казанские ведомости» Венере Якуповой был вручен диплом победителя номинации, а также памятный приз.

Учредителями конкурса выступили Комиссия по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, общественная организация «Федеральная национально-культурная автономия армян России» и некоммерческое партнерство «Альянс руководителей региональных СМИ России» (АРС-ПРЕСС).

Конкурс, посвященный Великой Отечественной войне и тем, кто ковал Победу, проводился по 11 номинациям. Публикации наших корреспондентов, рассказывающие о нынешних буднях ветеранов Великой Отечественной войны, были по достоинству оценены жюри.

Как сообщили организаторы, пришедшие на конкурс из десятков регионов страны около 200 работ были представлены и в отдельных материалах, и в циклах публикаций. В них отражено главное: Победа стала возможна благодаря всем народам, населявшим страну в 1941 - 1945 годах.