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«Казанские ведомости» стали победителями всероссийского конкурса

На днях стало известно, что газета «Казанские ведомости» признана победителем в номинации «Как тебе живется, ветеран?» всероссийского конкурса журналистов региональных СМИ «У войны национальности нет!».

Церемония награждения победителей состоялась вчера в центре славянской письменности «Слово» на ВДНХ в Москве. Главному редактору газеты «Казанские ведомости» Венере Якуповой был вручен диплом победителя номинации, а также памятный приз.

Учредителями конкурса выступили Комиссия по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, общественная организация «Федеральная национально-культурная автономия армян России» и некоммерческое партнерство «Альянс руководителей региональных СМИ России» (АРС-ПРЕСС). 

Конкурс, посвященный Великой Отечественной войне и тем, кто ковал Победу, проводился по 11 номинациям. Публикации наших корреспондентов, рассказывающие о нынешних буднях ветеранов Великой Отечественной войны, были по достоинству оценены жюри. 

Как сообщили организаторы, пришедшие на конкурс из десятков регионов страны около 200 работ были представлены и в отдельных материалах, и в циклах публикаций. В них отражено главное: Победа стала возможна благодаря всем народам, населявшим страну в 1941 - 1945 годах. 

КВ
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