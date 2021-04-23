Как будем отдыхать в мае: татарстанцы получат дополнительный выходной

Майские нерабочие — ОБНОВЛЕНО

Роспотребнадзор попросил Президента Путина сделать майские выходные непрерывными — с 1 по 11 мая. Глава ведомства Анна Попова аргументировала просьбу тем, что ученые, врачи-эпидемиологи, а также главные санитарные врачи в регионах страны выступили за непрерывные выходные. Это, по словам Поповой, позволило бы сделать эпидемиологический прогноз более стабильным. Путин на предложение согласился. Теперь россияне отдыхают также с 4 по 7 мая. Всего отдых продлится до 10 мая, 11 мая россияне выходят на работу. Для татарстанцев неделя станет еще короче — 13 мая в республике также выходной.

(информация до обновления) Роструд сегодня утром, 23 апреля напомнил о дополнительных выходных днях, которые ждут россиян в начале мая — 1-е и 9-е числа. Это праздничные нерабочие дни.

Первые две рабочие недели мая будут сокращенными, четырехдневными. Первая начнется с 4 мая и продлится до 7-го числа, вторая пройдет с 11 по 14 мая — гласит сообщение на сайте Роструда. Таким образом, 3-е и 10-е числа являются выходными днями. При этом 30 апреля признается предпраздничным днем, а значит, продолжительность рабочего дня сокращается на час.

По закону, если сотрудник выходит на работу в выходной день, то при сдельной оплате труда он должен получать деньги не менее чем по двойным расценкам за эту дату. Те, кто получает оклад, за выполнение обязанностей в праздничный день должны получить не менее одной дневной или часовой ставки сверх оклада.

Для татарстанцев дополнительный выходной

Татарстанцы получат один дополнительный выходной день в последний месяц весны. Еще в феврале Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о датах проведения Ураза-байрам и Курбан-байрам, мусульманских религиозных праздников. Ураза-байрам, который отмечается в честь окончания поста в месяц Рамазан, по лунному календарю в этом году приходится на 13 мая, поэтому этот день также будет выходным. Курбан-байрам, праздник завершения хаджа, в этом году приходится на 20 июля.

Как отметим майские

Первомайскую демонстрацию в этом году власти Татарстана вновь отменили. По словам руководителя пресс-службы Президента РТ Лилии Галимовой, такое решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

9 мая вся страна отметит День Победы. В прошлом году из-за пандемии коронавируса акция «Бессмертный полк» проводилась в онлайн-формате. В апреле этого года организаторы мероприятия объявили, что оно вновь пройдет дистанционно. Однако, при благоприятной эпидобстановке ее проведут в традиционном формате 24 июня. Как будет праздноваться День Победы в Татарстане и в Казани в частности, на данный момент неизвестно — ни власти, ни Роспотребнадзор еще не делали заявлений по этому поводу.

Однако для тех, кто планирует в майские праздники выезды на природу и долгие прогулки, прогноз синоптиков неутешительный — в конце апреля и в начале мая погода будет изменчива, меняясь с облачной на дождливую. Черноморский циклон с сильным ветром и осадками территорию Татарстана пока не покидает.