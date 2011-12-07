Профсоюзная улица в Казани в начале июля может превратиться в улицу баров

Во время проведения барной премии Barproof Awards Профсоюзную улицу в Казани планируют превратить в улицу баров. Об этом сообщают представители премии в своём Instagram.

«Одна из центральных улиц крупного российского города (Профсоюзоная — считается главной барной улицей Казани) станет пешеходной и превратится в центр барной культуры страны. Гости барного фестиваля смогут в одном месте попробовать коктейли от более чем 20 лучших российских и мировых баров, посетить лектории от авторитетных барменов, и продегустировать первоклассные напитки со всех концов мира. Впереди настоящее шоу с известными ведущими и музыкантами!» — говорится в сообщении.

«Barproof Street — новинка события. Впервые, в нашей стране будет организован фестиваль улицы баров, где жители, туристы и просто гости Татарстана смогут одновременно посетить 30 баров и насладиться коктейлями от лучших мастеров, попробовать лучшие образцы гастрономии от стрит-фуда до устриц. Отдельного внимания заслуживает классная культурно-развлекательная программа на сцене фестиваля», — рассказала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Она отметила, что мероприятие носит отраслевой характер. У каждой отрасли должны быть свои события, которые обеспечивают коммуникации внутри отрасли, формируют коммьюнити. Barproof Awards это, в первую очередь, конгресс для специалистов, предусматривающий большое количество дискуссий, мастер классов и лекций от именитых мастеров мирового и федерального уровня.

Подробнее о фестивале и его программе читайте в нашем материале.