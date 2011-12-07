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Минэкологии РТ: Загрязняющих веществ в воздухе Казани из-за гари не выявлено

Едкий запах гари в Казани не связан с пожарами на территории республики.

В воздухе Казани не увеличилось количество загрязняющих веществ из-за гари. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

«По результатам проведения Министерством наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, в период с 21 августа по настоящее время, превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ на территории Казани не зафиксировано», — говорится в сообщении. 

Синоптики объяснили запах гари в Казани пожарами в соседних регионах. По их словам, дым принес юго-западный ветер. Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что жители Советского, Ново-Савиновского, Кировского районов Казани чувствовали едкий запах гари в воздухе. 

При этом вчера в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске было замечено превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Как объяснили в Гидрометцентре РТ, превышение обусловлено складывающимися синоптическими и метеорологическими условиями 20 и 21 августа. В республике наблюдалось малоградиентное барическое поле, температурная инверсия, слабый ветер, а также отсутствовали осадки.

КВ
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