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Синоптики объяснил запах гари в Казани пожарами в соседних регионах

Дым приносит юго-западный ветер.

Запах гари, который чувствуют жители столицы Татарстана, связан с горением лесов в соседних регионах, сообщает Гидрометцентр Республики Татарстан.

«Наибольшие площади лесов, пройденные огнем, находятся в Республике Мордовия, Нижегородской области, Ульяновской области, Самарской области. Вынос продуктов горения лесов на территорию Татарстана осуществляется преимущественно с этих территорий», — рассказали синоптики.

Пожары захватывают все больше соседних регионов.

«В сопредельных с Татарстаном регионах продолжаются лесные пожары. Крупные лесные пожары продолжаются и в Республике Марий Эл и в Башкортостане», — добавили в Гидрометцентре.

 В ближайшие несколько дней направление ветра, скорее всего, не изменится.

КВ
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