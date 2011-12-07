Синоптики объяснил запах гари в Казани пожарами в соседних регионах

Запах гари, который чувствуют жители столицы Татарстана, связан с горением лесов в соседних регионах, сообщает Гидрометцентр Республики Татарстан.

«Наибольшие площади лесов, пройденные огнем, находятся в Республике Мордовия, Нижегородской области, Ульяновской области, Самарской области. Вынос продуктов горения лесов на территорию Татарстана осуществляется преимущественно с этих территорий», — рассказали синоптики.

Пожары захватывают все больше соседних регионов.

«В сопредельных с Татарстаном регионах продолжаются лесные пожары. Крупные лесные пожары продолжаются и в Республике Марий Эл и в Башкортостане», — добавили в Гидрометцентре.

В ближайшие несколько дней направление ветра, скорее всего, не изменится.