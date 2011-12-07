Владимир Путин: Продолжительность жизни россиян - главный индикатор успешности нацпроектов

Владимир Путин назвал продолжительность жизни россиян главным индикатором успешности нацпроектов. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Президент России заявил, что в стране сокращается количество умерших людей, которые страдают туберкулезом и сердечно-сосудистым заболеванием, а также людей, попадающих в ДТП.

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года. Они охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».

Общий бюджет проектов до 2024 года составит 25,7 трлн рублей, из них более 13 трлн рублей будут направлены из федерального бюджета, 7,5 трлн составят внебюджетные источники, а 4,9 трлн — бюджеты регионов.

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