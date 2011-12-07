В Казани из речного порта запускают теплоходы в Болгар и Тетюши

Из речного порта Казани с 23 мая запущены рейсы в Болгар и Тетюши с заходом в Камское Устье, сообщили в пресс-службе миндортранса РТ.

«Теплоходы из Казани будут отправляться по субботам и воскресеньям в 8 утра», — отметили в ведомстве.

С 1 июня рейсы планируют курсировать ежедневно отправление из Казани — в 9.00 (по будням) и в 10.00 (по выходным).

Стоимость билета до Болгара составит 368 рублей — взрослый, 184 рубля — детский. Кроме того, предусмотрена скидка 50% для инвалидов и ветеранов ВОВ, а также для других категорий граждан.