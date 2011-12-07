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Рустам Минниханов провел встречу с Председателем холдинга СИБУР

Президент Татарстана обсудил с Дмитрием Коновым слияние его компании с ТАИФом.

Рустам Минниханов встретился с председателем правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрием Коновым. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В Доме правительства республики стороны обсудили развитие сотрудничества между Татарстаном и «СИБУР Холдингом» в нефтегазохимическом комплексе. Также затронули вопросы объединения нефтегазохимических и энергетических бизнесов СИБУРа и группы ТАИФ.

Напомним, что сделка по поглощению татарстанской компании должна завершиться в сентябре этого года, ее уже одобрила Федеральная антимонопольная служба. 

При этом от этого соглашения уже успела пострадать татарстанская регбийная команда «Стрела», которую отказался спонсировать ТАИФ. 

Подробнее о том, как будет дальше развиваться нефтегазохимическая отрасль в республике с приходом СИБУРа и что скрывается за его витриной, читайте в нашем материале.

КВ
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