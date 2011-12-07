30 апреля в Татарстане стартует необычный видеоконкурс «Родной Татарстан». Инициатором конкурс видео-приглашений в республику в формате TikTok стала Ассамблея туристских волонтеров РТ.

Условия конкурса просты: школьники с 1-го по 11 класс смогут записать «визитку» и пригласить туристов в свой город, свой район, свою деревню. Видео-приглашение должно быть записано на трех языка: татарском, русском, английском или на своем родном языке. Ролик должен длиться не более 1 минуты. За это время надо так интересно, креативно рассказать о своем родном крае, чтобы гости Татарстана и жители нашей республики захотели посетить эти места.

Конкурс будет проходить в разных возрастных категориях: для учеников 1-4 классов, учеников 5-8 классов и учеников 9-11.

Видеоролики надо направлять до 15 сентября на адрес atv2014@inbox.ru. Они будут выкладываться на платформе TikTok. Десять роликов, которые наберут наибольшее количество лайков, выйдут во второй этап конкурса. Во втором этапе экспертное жюри выберет трех победителей в номинациях.

Призом для победителей станет экскурсия в Елабужский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Они не только познакомятся с историей города, посетят музеи, но и побывают в полилингвальной школе «Алабуга». Об этом рассказала руководитель Ассамблеи Туристских Волонтеров РТ Юлия Баширова во время пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ».

Заместитель Председателя Госсовета РТ, исполнительный директор Республиканского фондв возрождения памятников истории и культуры РТ Татьяна Ларионова, к конкурсу могут подключаться не только школы, классы, но и семьи, потому что развитие семейного туризма - одно из важных направлений отрасли.