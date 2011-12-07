Минкульт РФ одобрил открытие автокинотеатра в Казани

На официальном портале для информирования населения по вопросам COVID-19 стопкоронавирус.рф появилась информация об одобрении российским министерством культуры открытия автомобильных кинотеатров.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в столице Татарстана могут появиться автокинотеатры крупнейшей российской сети. Тогда ее президент Ольга Зинякова сообщила о том, что для запуска ожидается согласование городских властей.

По сообщению представителей Минкульта РФ, для развития нового формата демонстрации кинофильмов необходимо провести совместную работу министерства, Роспотребнадзора и региональных властей по определению санитарно-эпидемиологических требований.

В обычных кинотеатрах возобновлять работу будут поэтапно – с обязательным соблюдением мер санитарной безопасности.