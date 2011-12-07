В Министерстве экологии РТ назвали причины цветения Волги

Повышенная температура воздуха и воздействие человеческого фактора на береговые зоны реки Волги приводят к развитию сине-зеленых водорослей. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили в министерстве экологии республики Татарстан.

«Как уже не раз отмечалось экологами, возможными причинами цветения воды является антропогенная нагрузка. Продолжительная теплая и солнечная погода способствует активному фотосинтезу и размножению цианобактерий» — отметили эксперты.

Позеленение воды носит сезонный характер, оно начинается в начале лета и достигает пика в августе и сентябре.

Ранее в Казани прошел научно-технический совет, на заседании которого рассматривалось применения природоподобной технологии биоремедиации водоемов на основе планктонного штамма хлореллы GKO для борьбы с сине-зелеными водорослями.

Подробнее о эспериментальной технологии вы можете узнать из нашего материала.