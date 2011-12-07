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Минсельхозпрод РФ: Цены на яйца в России в ближайшее время не вырастут

Ситуация остаётся стабильной для наращивания объёмов производства.

В России роста цен на куриный яйца не ожидается, сообщили в Минсельхозпроде РФ. Ситуация на рынке птицеводческой продукции остаётся стабильной для дальнейшего наращивания объёмов производства.

Сообщается, что после скачка цен на яйца в начале года, сейчас наблюдается снижение цен на данный продукт. Это связано с тем, что цены на зерновые культуры тоже снизились. Кроме того, в летний период уменьшаются затраты на тепло и электроэнергию.

Ранее «Казанские ведомости» писали, какие продукты подорожали в Татарстане. Цены на капусту, морковь, картофель и лук репчатый выросли до 5%.

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