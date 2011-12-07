Основатель «Финико» Доронин удалил аккаунт в Инстаграм

Инстаграм основателя «Финико» Кирилл Доронин оказался недоступен. Судя по всему, аккаунт в социальной сети, откуда Доронин в последнее время вел онлайн-трансляции, объясняя ситуацию по компании, удален менее часа назад.

Сам же организатор компании, которую Центробанк России признал финансовой пирамидой, утверждает, что его Инстаграм был взломан. «На всякий случай уведомляю всех, что Мой Инстаграмм взломан. Пытаюсь вернуть доступ», — написал Кирилл Доронин в собственном Телеграм-канале (орфография и пунктуация сохранена — прим. Ред.).

После того, как ЦБ признал «Финико» пирамидой, Доронин в Инстаграм несколько раз проводил прямые эфиры, преподнося в них свое видение ситуации с компанией, а также сообщил, что написал заявление в МВД на своих партнеров — Зыгмунта Зыгмунтовича, Эдварда Сабирова и Марата Сабирова, так как они якобы не выходят с ним на связь. Тогда же основатель «Финико» намекнул на закрытие компании и заявил, что сложившуюся ситуацию можно будет выровнять, когда будет возвращен доступ к сайту. Позже опять-таки в прямом эфире Инстаграма Доронин обещал возобновить выплаты вкладчикам.

Ранее «Казанские ведомости» сообщал, что, по сведениям источника, работавшего в «Финико», штат компании был сокращен 5 июля. Остались лишь два отдела.