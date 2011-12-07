«Люди чуть ли не поклонялись Доронину»: сотрудник «Финико» о работе в компании

Штат сотрудников «Финико» сократили 5 июля, хотя остались два отдела, которые работают до сих пор. Об этом «Казанским ведомостям» рассказал источник, который начал работать в компании «Финико» в прошлом году.

До этого, по словам источника, поводов для беспокойства не было. Отдел кадров сократили буквально за один день, рассказал собеседник, а через неделю распустили и остальные отделы. На данный момент работает отдел возврата, также работают трейдеры. Собеседник издания не смог назвать депозит, который им выдают для торгов криптовалютой, потому что, по его слова, компания устроена так, чтобы сотрудники знали о ее работе по минимуму и не распространяли инсайдерскую информацию. Источник также отмечает высокий уровень маркетинга и рабочую организацию.

Он сообщил изданию, что многие сотрудники верили и до сих пор верят основателю организации Кириллу Доронину. «Люди чуть ли не поклонялись Доронину. Ему верили и многие до сих пор верят ему. Как лидер он очень сильный», — говорит собеседник.

Зарплату сотрудники получали без задержек. Однако на работе все было строго — ошибок не прощали и не давали никаких поблажек, отмечает он. В случае прокола человека быстро «убирали» из компании и также быстро находили ему замену. Партнеры Доронина перед коллективом не появлялись, говорит собеседник, он руководил единолично.

После того, как ЦБ признал «Финико» пирамидой, Доронин в социальных сетях сообщил, что написал заявление в МВД на своих партнеров — Зыгмунта Зыгмунтовича, Эдварда Сабирова и Марата Сабирова, и что они якобы не выходят с ним на связь.

Тогда же основатель «Финико» намекнул на закрытие компании и заявил, что сложившуюся ситуацию можно будет выровнять, когда будет возвращен доступ к сайту.

19 июля МВД Татарстана сообщило, что в адрес ведомства поступили первые 10 заявлений на компанию «Финико». 27 июля полицейские заявили, что количество заявлений от вкладчиков «Финико» в Татарстане перевалило за сотню, а по России — за тысячу. Они объясняют, что небольшое количество обращений можно объяснить тем, что многие вкладчики еще надеяться вернуть финансы. А кроме того, в компанию вкладывали средства госсслужащие, которые боятся огласки. Среди заявителей есть, кто вложил в доронинскую пирамиду 8 млн рублей.

Тем временем появилась информация, что Доронин мог получить турецкое гражданство и новое имя — Онур Намик и сбежать из страны.