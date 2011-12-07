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Есть вопросы по индексации пенсии? Звоните на «горячую линию» Пенсионного Фонда

30 января Отделение Пенсионного фонда России по Республике Татарстан открывает бесплатную горячую линию по вопросам индексации пенсии с 1 января 2019 года.
Сегодня, с 10.00 до 16.00 будет работать бесплатный телефон горячей линии 8-800-100-26-27 по всей Республике Татарстан. Специалисты Отделения Пенсионного фонда ответят на вопросы касающиеся индексации страховых пенсий и надбавки за сельскохозяйственных стаж. Пресс-служба Отделения Пенсионного РФ по РТ напоминает, что в другие дни телефон контакт-центра Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ работает по номеру 279-27-27 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 16.45 часов, перерыв на обед с 12.00 до 12.45 часов, кроме выходных и праздничных дней. 
КВ
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