Есть вопросы по индексации пенсии? Звоните на «горячую линию» Пенсионного Фонда

Сегодня, с 10.00 до 16.00 будет работать бесплатный телефон горячей линии 8-800-100-26-27 по всей Республике Татарстан. Специалисты Отделения Пенсионного фонда ответят на вопросы касающиеся индексации страховых пенсий и надбавки за сельскохозяйственных стаж. Пресс-служба Отделения Пенсионного РФ по РТ напоминает, что в другие дни телефон контакт-центра Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ работает по номеру 279-27-27 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 16.45 часов, перерыв на обед с 12.00 до 12.45 часов, кроме выходных и праздничных дней.