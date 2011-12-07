Минмолодежи РТ готово проводить регулярные встречи с участниками протестов

Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов заявил о готовности проведения регулярных встреч с молодыми активистами. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Что дальше? Дальше будет следующая встреча. И еще столько, сколько нужно для эффективного диалога. Убежден, что только так можно вместе строить лучшее завтра без потрясений сегодня. Прислушиваясь друг к другу», — сказал Фаттахов.

Он также выразил благодарность молодым людям, которые пришли на встречу 29 января и выразили свою позицию на площадке министерства. Фаттахов заверил, что все вопросы, затронутые в ходе встречи будут донесены до руководства РТ.

«Мы обсудили важные вопросы, которые беспокоят молодежь, да и не только. Многие вопросы, безусловно, не касались напрямую Министерства молодежи. Но мы выступили площадкой для диалога. Все зафиксировали и подробно обсудили с коллегами и руководством», — сказал министр.

Напомним, 29 января министр молодежи РТ провел встречу с участниками митинга 23 января. В ходе мероприятия были подняты проблемы диалога между властью и молодежью.