Конкурс сказок про самоизоляцию продолжается

В Альметьевске стартует просветительский проект «Музей как город, город как музей». Он проводится в рамках паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» и молодежной программы Пушкинского музея Пушкинский.Youth.

Велогиды будут проводить экскурсии по улицам города и рассказывать об объектах современного уличного искусства. Как рассказала куратор арт-программы Полина Еж, планируется каждую субботу проводить прямые эфиры в Instagram с таких необычных прогулок. Первый эфир состоится 4 июля.

Также паблик-арт программа «Сказки о золотых яблоках» объявляет о продлении конкурса современных сказок про самоизоляцию до 17 августа. Сказки принимаются на русском и татарском языках.

Напомним, что свои веселые, грустные, сказочные, фантастически истории о том, что с вами случилось в период самоизоляции, может написать каждый. Лучшие сказки будут проиллюстрированы известными художниками и опубликованы на сайте и в группе ВКонтакте. А потом читатели выберут самую интересную сказку. Ее герои послужат основой для создания нового арт-объекта в Альметьевске, а автор получит приз — 10 тысяч рублей.