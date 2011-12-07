Туристический проект «1001 удовольствие за выходные» расширяет географию

Арский район - родина великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Гости смогут посетить литературно-мемориальный музей Тукая в селе Яна Кырлай, дом бая, дом Сагъди - приемного отца Тукая, где будущий поэт проживал с 6 до 9 лет. Для детей и взрослых будет очень интересна познавательная прогулка по интерактивному парку старых и новых татарских сказок «Лес чудес».

Путешествие по юго-восточному Татарстану начинается в Альметьевске - нефтяной столице республики. В рамках тура организована экскурсия в ЧОУ ДПО «Центр подготовки кадров - Татнефть». Здесь можно познакомиться с полным циклом процесса добычи и подготовки нефти. Запоминающейся будет экскурсия в Шугуровский музей нефти со штольней, плавильней, нефтеперегонным цехом. В музее можно заказать проведение квеста «Как выбраться из заброшенной штольни». Кто поучаствовал в этом квесте, говорит, что ощущения совершенно фантастические.

Как ранее сообщали «Казанские ведомости», в рамках программы «1001 удовольствие за выходные» с начала лета действуют несколько маршрутов: в Елабугу, Болгар, Камское Устье, Чистополь, Кукмор, Рыбную Слободу, Богатые Сабы, Мамадыш. Каждый район подготовил для туристов насыщенную, разнообразную программу, знакомящую со своей историей, достопримечательностями, природными богатствами. Программы продуманы и составлены так, чтобы сделать путешествие насыщенным, ярким, запоминающимся. Каждый маршрут рассчитан на два дня с завтраком, двумя обедами, ночевкой в гостинице, экскурсиями. Стоимость такого путешествия - чуть больше двух тысяч рублей. Также можно заказать и экскурсии, которые не входят в тур.

Как рассказал председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов, туры выходного дня пользуются популярностью у жителей и гостей нашей республики. Поэтому было решено проводить их и в будни. Проект будет действовать до конца декабря. Возможно, после новогодних каникул он будет продолжен.