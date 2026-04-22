Сон за рулем убивает: две апрельские аварии в Татарстане унесли жизни девяти человек

С наступлением тепла на дорогах Татарстана растёт аварийность. За две апрельские трагедии погибли девять человек. Объединяет их одно — водители уснули за рулём из-за сильной усталости. Об этом на пресс-конференции рассказал врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин.

11 апреля в Алькеевском районе произошло ДТП, унёсшее жизни пяти человек. В автомобиле Lada Granta ехали трое родных братьев и ещё один пассажир — все возвращались с ночной рыбалки. По версии полиции, водитель заснул за рулём: на месте происшествия не обнаружили тормозного пути. Машина на полном ходу врезалась в трактор.

В результате погибли все, кто был в легковушке, а также водитель трактора, который не был виноват в случившемся.

«К сожалению, все три родных брата погибли на месте. Водитель трактора тоже был абсолютно невиновен», — отметил Самигуллин.

16 апреля ранним утром на трассе М-12 произошла ещё одна трагедия. Водитель автомобиля Hyundai проехал около 2 тысяч километров без сна и уснул за рулём. На большой скорости он врезался в ехавшую впереди «Газель». Удар был такой силы, что легковушка буквально залетела под грузовик — до заднего пассажирского сиденья. Шансов выжить не было.

Водитель и все пассажиры Hyundai скончались на месте.

«Выжить в этом ДТП возможности не было», — констатировал представитель Госавтоинспекции.

Обе трагедии произошли по одной причине: водители пренебрегли отдыхом, сели за руль уставшими и уснули. Госавтоинспекция призывает всех участников движения соблюдать режим труда и отдыха, не садиться за руль в состоянии утомления и помнить: сон за рулём убивает — и водителя, и пассажиров, и невиновных людей.