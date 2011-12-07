«Ак Барс-Динамо» отправился в Ульяновск для участия в Кубке России по хоккею с мячом

Хоккеисты «Ак Барс-Динамо» выехали в Ульяновск, чтобы принять участие в Кубке России. Жребий выпал таким образом, что казанцам в первом же матче будет противостоять один из главных претендентов на трофей — московское «Динамо». Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30.

«Сейчас мы уезжаем в Ульяновск, чтобы принять участие в турнире Западной группы Кубка России. По приезду запланированы тренировки на льду «Волга-Спорт-Арены». Послезавтра у нас состоится игра с московским «Динамо», это серьезный и сильный соперник.

Наша команда едет в составе из 19-ти человек. Все игроки готовы и хорошо настроены, это было видно по проведенным тренировочным сборам. Надеюсь, ребята будут выглядеть достойно, а мы, тренеры, будем настраивать их на каждую из семи игр, которые нам предстоят в нашей группе», — сказал главный тренер татарстанцев Александр Епифанов.

Игровой цикл казанских хоккеистов на Кубке России будет очень плотным. После матча с московскими «динамовцами» нашим спортсменам предстоят следующие встречи: 4 августа — «Волга» Ульяновск, 6 августа — «Мурман» Мурманск, 7 августа — «Строитель» Сыктывкар, 9 августа — «Водник» Архангельск, 10 августа — «Родина» Киров и 11 августа — «Старт» Нижний Новгород.